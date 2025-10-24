Şanlıurfa'da hayvan yetiştiricilerine sıvat desteği

Hayvan üreticilerinden Ali Çalışkan da projenin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Şanlıurfa'da tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hayvan üreticilerine sıvat desteği verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.