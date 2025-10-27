Şanlıurfa'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 FA 909, 66 ABP 049, 06 ED 2133 ile 20 ADA 852 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı.

