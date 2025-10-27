Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 FA 909, 66 ABP 049, 06 ED 2133 ile 20 ADA 852 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı.

        Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle güzergahta aksayan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Şanlıurfa'da bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Nöbet tutan polis memuru, kolundan bıçaklandı
        Nöbet tutan polis memuru, kolundan bıçaklandı
        Şanlıurfa'da izinsiz üretilen 20 tondan fazla gıda ürünü ele geçirildi
        Şanlıurfa'da izinsiz üretilen 20 tondan fazla gıda ürünü ele geçirildi
        Şanlıurfa'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı