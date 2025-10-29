Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da park meselesinden çıkan arbedede 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde araç park etme meselesinden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 22:20 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da park meselesinden çıkan arbedede 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde araç park etme meselesinden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda, hayatını kaybeden Bege Karakuş'un cenazesinin defin töreni için gelen çok sayıda kişi araçlarını yol güzergahına park etti.

        Trafik akışı engellendiği için polis ekipleriyle bu kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

        Arbedede yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Akşam saatlerinde Eyyübiye ilçemizde bulunan Bediüzzaman Mezarlığı'nda gerçekleşen ve basında da yer alan olayla ilgili olarak Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış olup konu bütün yönleriyle yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' gerginliği; 9 yaralı
        Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' gerginliği; 9 yaralı
        Şanlıurfa'da yöresel kıyafetli Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Şanlıurfa'da yöresel kıyafetli Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı anısına ceviz kabuklarıyla Türk bayrağı yap...
        Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı anısına ceviz kabuklarıyla Türk bayrağı yap...
        Şanlıurfa YEDAM'dan muhtarlara ziyaret
        Şanlıurfa YEDAM'dan muhtarlara ziyaret