Şanlıurfa'da park meselesinden çıkan arbedede 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde araç park etme meselesinden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda, hayatını kaybeden Bege Karakuş'un cenazesinin defin töreni için gelen çok sayıda kişi araçlarını yol güzergahına park etti.

Trafik akışı engellendiği için polis ekipleriyle bu kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Arbedede yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Akşam saatlerinde Eyyübiye ilçemizde bulunan Bediüzzaman Mezarlığı'nda gerçekleşen ve basında da yer alan olayla ilgili olarak Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış olup konu bütün yönleriyle yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.