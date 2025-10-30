Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da depremzede gençler için atlı gösteri düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:19
        Şanlıurfa'da depremzede gençler için atlı gösteri düzenlendi
        ŞANLIURFA-Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen gençlere moral amacıyla Şanlıurfa’da atlı gösteri etkinliği gerçekleştirildi.

        Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ata Sporları Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren atlı ekip, dört nala giderken at üstünde ok atıp çeşitli akrobatik hareketler yaptı.

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AA muhabirine, Şanlıurfa'da önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Depremin kötü izlerini zihinlerden tamamen silmek için farklı organizasyonlar düzenlemeye devam ettiklerini belirten Koçoğlu, şunları kaydetti:

        "Bakanlık olarak afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 11 ilimizde sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte programlar yapıyoruz. Gençliğin birleştirici gücüyle depremden etkilenen genç arkadaşlarımızın yanında olmayı hedefledik. Bugün de Şanlıurfa'dayız, mutluyuz. Ata sporlarımızı, genç depremzede arkadaşlarımızla buluşturup bir araya getirdik. Gençlerimizin ruh haline iyi gelecek programları gerçekleştiriyoruz."

        Gösteriyi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile çok sayıda depremzede genç izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

