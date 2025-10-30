Şanlıurfa'da depremzede gençler için atlı gösteri düzenlendi

Gösteriyi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile çok sayıda depremzede genç izledi.

"Bakanlık olarak afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 11 ilimizde sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte programlar yapıyoruz. Gençliğin birleştirici gücüyle depremden etkilenen genç arkadaşlarımızın yanında olmayı hedefledik. Bugün de Şanlıurfa'dayız, mutluyuz. Ata sporlarımızı, genç depremzede arkadaşlarımızla buluşturup bir araya getirdik. Gençlerimizin ruh haline iyi gelecek programları gerçekleştiriyoruz."

Depremin kötü izlerini zihinlerden tamamen silmek için farklı organizasyonlar düzenlemeye devam ettiklerini belirten Koçoğlu, şunları kaydetti:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AA muhabirine, Şanlıurfa'da önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ata Sporları Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren atlı ekip, dört nala giderken at üstünde ok atıp çeşitli akrobatik hareketler yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.