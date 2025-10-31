Şanlıurfa'da öğrencinin vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen temizlik görevlisi tutuklandı

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve okulda geçici temizlik görevlisi olarak çalışan Z.S. (45) isimli kadın, gözaltına alındı.

Sosyal medyada Koyunluca İlkokulunda eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi M.B'nin okulda görevli bir temizlik personeli tarafından darbedilerek yüzünde ve ellerinde sigara söndürüldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine Harran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

