Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.A. (19) idaresindeki 55 EZ 355 plakalı otomobil, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
