        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:53 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:58
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.A. (19) idaresindeki 55 EZ 355 plakalı otomobil, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

