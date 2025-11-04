Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Akrobat baba-kız, geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor

        RAUF MALTAŞ - Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde yer alan atlı akrobatlar 50 yaşındaki Savaş Özcan ve 16 yaşındaki kızı Dilara Özcan, şehir şehir gezerek sergiledikleri gösterilerle geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:22 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akrobat baba-kız, geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RAUF MALTAŞ - Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde yer alan atlı akrobatlar 50 yaşındaki Savaş Özcan ve 16 yaşındaki kızı Dilara Özcan, şehir şehir gezerek sergiledikleri gösterilerle geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor.

        Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikte sahne alan baba-kız, dört nala giden atları ustalıkla yönetip eski savaş tekniklerini canlandırdı.

        Geleneksel kıyafetleriyle sahaya çıkan ikili, at üstünde okla hedefi vurdu, kılıç gösterileri sundu.

        Babasından öğrendiği atlı akrobasi sanatını cesur hareketleriyle bir adım öteye taşıyan Dilara Özcan, dört nala giden atın yanında uzanarak sergilediği denge hareketleriyle beğeni topladı.

        - "Boynuz kulağı geçti"

        Savaş Özcan, AA muhabirine, atlarla geleneksel savaş sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Federasyonun faaliyetleri kapsamında organizasyonlara katıldıklarını belirten Özcan, atalarının izinden gitmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

        Atları çok sevdiğini ve onlarla gösteri yapmanın tarifi mümkün olmayan bir duygu olduğunu dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

        "Atalarımızın izinden giderek tarihimizi yaşatmaya, bunları yeni nesle unutturmamaya çalışıyoruz. Atın üstünde ok atıyoruz, akrobasi hareketleri yapıyoruz, at üstünde kılıç gösterileri sunuyoruz. Kızım benim için çok büyük bir gurur kaynağı. O da 8 yıldır benimle birlikte, çekirdekten yetişti. Önce atlı okçulukla başladı, şimdi bizi de geçti. Boynuz kulağı geçti, şu an at üstünde kızım benden daha iyi akrobasi yapıyor. Bütün gençler hayranlıkla onu izliyor, ben de gurur duyuyorum."

        - "Alkışları duydukça daha çok mutlu oluyorum"

        Dilara Özcan ise at üstündeyken kendini çok mutlu ve özgür hissettiğini ifade etti.

        Kendini daha çok geliştirmek için çaba gösterdiğini anlatan Dilara Özcan, "At üstünde olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Babamla birlikte gösteri yapmak ise daha da özel. Tribündeki alkışları duydukça daha çok mutlu oluyorum. Bu işi sağlığım el verdikçe yapmaya çalışacağım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da şehir merkezine inen tilki görüntülendi
        Şanlıurfa'da şehir merkezine inen tilki görüntülendi
        Kargo aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti; kaza kamerada
        Kargo aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti; kaza kamerada
        Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Yeşilay Şanlıurfa Şubesini ziyaret etti
        Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Yeşilay Şanlıurfa Şubesini ziyaret etti
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
        Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi