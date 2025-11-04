Şanlıurfa'da sahte ürünler imha edildi

Ticari kaydı ve ruhsatı olmayan depodaki yüzlerce koli kimyasal gömülerek imha edildi.

Yapılan aramalarda, sağlığa zararlı kimyasal madde, zirai ilaç ambalajları, dolum ve kapama makineleri ele geçirildi.

Eyyübiye Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve zabıtanın ihbar üzerine ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde bir depoda mevzuata aykırı şekilde ürünlerin bulunduğu tespit edildi.

