Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sahte ürünler imha edildi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde denetimlerde ele geçirilen sahte bitki koruma ve kimyasal madde ilaçları imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:52 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sahte ürünler imha edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde denetimlerde ele geçirilen sahte bitki koruma ve kimyasal madde ilaçları imha edildi.

        Eyyübiye Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve zabıtanın ihbar üzerine ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimde bir depoda mevzuata aykırı şekilde ürünlerin bulunduğu tespit edildi.

        Yapılan aramalarda, sağlığa zararlı kimyasal madde, zirai ilaç ambalajları, dolum ve kapama makineleri ele geçirildi.

        Ticari kaydı ve ruhsatı olmayan depodaki yüzlerce koli kimyasal gömülerek imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Akrobat baba-kız, geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor
        Akrobat baba-kız, geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor
        Şanlıurfa'da şehir merkezine inen tilki görüntülendi
        Şanlıurfa'da şehir merkezine inen tilki görüntülendi
        Kargo aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti; kaza kamerada
        Kargo aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti; kaza kamerada
        Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Yeşilay Şanlıurfa Şubesini ziyaret etti
        Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Yeşilay Şanlıurfa Şubesini ziyaret etti
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
        Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü