Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilogram esrar ele geçirildiğini dile getiren Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
