Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah ve sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda bandrolsüz 97 şişe kaçak içki ile 3 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:11 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah ve sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda bandrolsüz 97 şişe kaçak içki ile 3 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreste yapılan aramada, bandrolsüz 97 şişe kaçak içki, 16 hap, bir miktar uyuşturucu ile 3 tabanca, 32 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da cinayet şüphelileri yakalandı
        Şanlıurfa'da cinayet şüphelileri yakalandı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Çarptığı şahsın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
        Çarptığı şahsın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
        Şanlıurfa'da faili meçhul cinayet aydınlatıldı: 2 kişi gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da faili meçhul cinayet aydınlatıldı: 2 kişi gözaltına alındı