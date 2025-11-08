Şanlıurfa'da silah ve sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda bandrolsüz 97 şişe kaçak içki ile 3 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda bandrolsüz 97 şişe kaçak içki ile 3 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreste yapılan aramada, bandrolsüz 97 şişe kaçak içki, 16 hap, bir miktar uyuşturucu ile 3 tabanca, 32 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.