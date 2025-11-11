Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 22:42 Güncelleme: 11.11.2025 - 22:42
        Şanlıurfa'da düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

        Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yerinde ve hastane önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

