Şanlıurfa'da düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

Olay yerinde ve hastane önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

