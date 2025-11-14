Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da "Bugünden Yarınlara Yapay Zeka Konferansı" yapıldı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, "Bugünden Yarınlara Yapay Zeka Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 14.11.2025 - 13:38
        Şanlıurfa'da "Bugünden Yarınlara Yapay Zeka Konferansı" yapıldı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, "Bugünden Yarınlara Yapay Zeka Konferansı" düzenlendi.

        Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Vali Hasan Şıldak, yapay zekanın bilimin ve teknolojinin gelişiminin son aşaması olduğunu belirtti.

        Bilim Merkezi'nde kurulacak birimde yapay zekanın deneyimlenecek olmasının çok değerli olduğunu dile getiren Şıldak, "Bilimin, teknolojinin yolculuğu belki de hiç tükenmeyecek. Geldiğimiz son aşamadaki en önemli basamaklardan biri de yapay zeka kavramı. Akıllı şehirlerden, akıllı teknolojilerden, akıllı binalardan, robotik ameliyatlardan söz ettiğimiz çağımızda tabi bu da ülke olarak ve şehir olarak içinde bulunmamız gereken, yer almamız gereken bir sürece işaret ediyor." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise çocukların ve gençlerin sadece teknolojiyi tüketen değil, onu üreten, dönüştüren bireyler haline gelmesini amaçladıklarını söyledi.

        Dünyanın en önemli bilim ve sanat merkezlerinden biri olan Ars Electronica ile kurdukları işbirliğinin kendilerine uluslararası perspektif kazandıracağına işaret eden Gülpınar, şöyle konuştu:

        "TÜBİTAK'ın desteği ve Harran Üniversitesinin akademik katkılarıyla bu projenin bilimsel temelleri sağlam zemin üzerine inşa ediliyor. Bu birliktelik, Şanlıurfa'nın artık yalnızca tarihi mirasıyla değil, bilimsel üretimiyle de anılacağının göstergesidir. Bilim merkezimiz, Kalıcı Yapay Zeka Bölümü'yle öğrenmenin ve üretmenin kalbi olacak. Gençlerimizin fikirleriyle, cesaretleriyle, emeğiyle büyüyen bir Şanlıurfa inşa ediyoruz. Bir zamanlar Göbeklitepe'de ilk medeniyet adımlarını atan insanlar nasıl yeni bir çağ başlattıysa, bugün de sizlerin bilgiyle, teknolojiyle, yapay zekayla yeni bir çağ başlatma sorumluluğunuz var."

        Programda, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük "Bilim Merkezi Projesi", Ars Electronica Center Temsilcisi Laura Welzenbach "Yapay Zeka Sergi Yaklaşımı", Ahmet Öztürkmen "Sektörel Uygulamalarda Yapay Zeka" ve Mesut Bilgili "Projenin Koordinasyonu" hakkında sunum yaptı.

