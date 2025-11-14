Şanlıurfa'da "Bugünden Yarınlara Yapay Zeka Konferansı" yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, "Bugünden Yarınlara Yapay Zeka Konferansı" düzenlendi.

Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Vali Hasan Şıldak, yapay zekanın bilimin ve teknolojinin gelişiminin son aşaması olduğunu belirtti.

Bilim Merkezi'nde kurulacak birimde yapay zekanın deneyimlenecek olmasının çok değerli olduğunu dile getiren Şıldak, "Bilimin, teknolojinin yolculuğu belki de hiç tükenmeyecek. Geldiğimiz son aşamadaki en önemli basamaklardan biri de yapay zeka kavramı. Akıllı şehirlerden, akıllı teknolojilerden, akıllı binalardan, robotik ameliyatlardan söz ettiğimiz çağımızda tabi bu da ülke olarak ve şehir olarak içinde bulunmamız gereken, yer almamız gereken bir sürece işaret ediyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise çocukların ve gençlerin sadece teknolojiyi tüketen değil, onu üreten, dönüştüren bireyler haline gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Dünyanın en önemli bilim ve sanat merkezlerinden biri olan Ars Electronica ile kurdukları işbirliğinin kendilerine uluslararası perspektif kazandıracağına işaret eden Gülpınar, şöyle konuştu: