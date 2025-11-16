GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tek katlı inşaatın çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 2 işçiyi bulundukları yerden çıkardı.
Ambulanslarla hastaneye sevk edilen işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
İnşaatı güvenlik çemberine alan jandarmanın bölgede bekleyişi sürüyor.
