        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin iş makinesi ve seyir halindeki başka otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 17:15 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:18
        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin iş makinesi ve seyir halindeki başka otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ayvanat Mahallesi Selahaddin Eyyübi Bulvarı'nda Behti Ertenur idaresindeki 01 ATK 88 plakalı otomobil, İbrahim Aktaş'ın kullandığı iş makinesi ve Murat Gelener yönetimindeki 34 FIB 471 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada sürücü Ertenur ile Aşina Ertenur ve Miray Gelener yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

