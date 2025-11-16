Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kazada sürücü Ertenur ile Aşina Ertenur ve Miray Gelener yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin iş makinesi ve seyir halindeki başka otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.