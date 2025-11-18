Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'dan Gazze'ye 4 tır gıda malzemesi gönderildi

        Şanlıurfa'dan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır gıda malzemesi gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 18:02 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:02
        Şanlıurfa'dan Gazze'ye 4 tır gıda malzemesi gönderildi
        Şanlıurfa'dan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır gıda malzemesi gönderildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH) Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde başlatılan ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan gıda malzemelerinin bulunduğu 4 tır, Karaköprü ilçesindeki Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle Gazze'ye uğurlandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törendeki konuşmasında, yardım ve destekte bulunanlar ile yardımların toplanmasını organize eden İHH gönüllülerine teşekkür ederek, devlet ve millet olarak her zaman muzlumun yanında durduklarını ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise İHH öncülüğündeki yardım çalışmalarına destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

        İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila ise tırlarda konserve ile aç tüket gıda malzemelerinin bulunduğunu ifade ederek, tüm yardımseverlere destekleri için teşekkür etti.

        İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan duaların ardından yardım tırları Gazze'ye uğurlandı.

