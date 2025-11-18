Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu

Çevredekiler yangına söndürme tüpleri ile müdahale etti.

Aracı yol kenarına park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

B.B. yönetimindeki 34 SP 3463 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

