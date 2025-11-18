Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 15:50 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        B.B. yönetimindeki 34 SP 3463 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Aracı yol kenarına park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Çevredekiler yangına söndürme tüpleri ile müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Haliliye Belediyesi sıfır atık market sayısını 6'ya yükseltti
        Haliliye Belediyesi sıfır atık market sayısını 6'ya yükseltti
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
        Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
        Bozova'da deforme olan yol yenileniyor
        Bozova'da deforme olan yol yenileniyor
        Şanlıurfa'da eşeğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da eşeğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çırağın makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandı
        Çırağın makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandı