Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 20:16 Güncelleme: 18.11.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonda 5 uzun namlulu piyade tüfeği, 13 patlayıcı madde, 15 tabanca, 15 av tüfeği, 40 şarjör, 2 bin 470 fişek, dürbün, 434 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini belirten Şıldak, 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Öte yandan jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde ise ekiplerce tarlaların içerisinde ve taşların arasında silah ve mühimmatların ele geçirilmesi görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'dan Gazze'ye 4 tır gıda malzemesi gönderildi
        Şanlıurfa'dan Gazze'ye 4 tır gıda malzemesi gönderildi
        Şanlıurfa'da hasta yakını, 2 hemşireyi darbetti; o anlar kamerada
        Şanlıurfa'da hasta yakını, 2 hemşireyi darbetti; o anlar kamerada
        Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu
        Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu
        Haliliye Belediyesi sıfır atık market sayısını 6'ya yükseltti
        Haliliye Belediyesi sıfır atık market sayısını 6'ya yükseltti
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı
        Şanlıurfa ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı