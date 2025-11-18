Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 sağlık görevlisi darbedildi

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 sağlık çalışanı bir hasta yakını tarafından darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 21:54 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:54
        Şanlıurfa'da 2 sağlık görevlisi darbedildi
        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 sağlık çalışanı bir hasta yakını tarafından darbedildi.

        Kırsal Ekinyazı Mahallesi'nde Y.T. dini nikahla birlikte yaşadığı A.A'yı tedavisi için Ekinyazı Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Sağlık görevlileri Murat Gençdal ve Seda Kaplaner, A.A'dan kan almak istedi. Bu sırada sağlık görevlileri ile Y.T. arasında damar yolu tartışması çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi üzerine Murat Gençdal ve Seda Kaplaner darbedildi.

        Bu arada yaşanan darp olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında yaşanan arbede görülüyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Akçakale Ekinyazı Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşirelerimiz Murat Gençdal ve Seda Kaplaner’e yönelik gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Görevlerini özveriyle sürdüren sağlık çalışanlarımıza yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Olayın hukuki süreci başlatılmış olup İl Sağlık Müdürlüğü olarak takipçisi olacağız. Her iki personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

