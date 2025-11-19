Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada 2 genç ağır yaralanmış, kavga esnasında mermiler 1 halk otobüsüne, 3 otomobile, 2 binaya ve markete isabet etmiş, kavga anı ise güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Güllübağ Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Eskiler (23), yaşamını yitirdi.

