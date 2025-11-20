Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 2 gençten biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:00
        Güllübağ Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Eskiler (23), yaşamını yitirdi.

        Baver Andiç'in (24) tedavisi ise aynı hastanede sürüyor.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada 2 genç ağır yaralanmış, kavga esnasında mermiler 1 halk otobüsüne, 3 otomobile, 2 binaya ve markete isabet etmiş, kavga anı ise güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

