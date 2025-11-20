Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        "4. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 19:22 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "4. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı.

        Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta sanatçı İsmail Baltacı'nın "Göbeklitepe - Ben Sen Onlar" sergisi ve sanatçı Habip Diy'in "Yontulmuş Zaman" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Açılış programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, Şanlıurfa'nın artık bir film platosu haline geldiğini belirterek, son bir buçuk yıl içerisinde birçok dizi ve film çekiminin şehrin tarihi sokaklarında yapıldığını aktardı.

        Ofluoğlu, bu festivalin sürdürülebilirliğini sağlamak istediklerini dile getirerek, "Yıllar boyunca artık Şanlıurfa'da kasım ayı denildiği zaman Reji Kilisesi'nde bir film festivali var, insanlar bunun için özellikle Şanlıurfa'ya gelsin ve festival turizmini canlandıralım. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        - "Festivalimizi büyütmeye ve herkese hitap etmeye çalışıyoruz"

        Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Göbeklitepe Kültür Sanat Derneğini kurduktan sonra Şanlıurfa'da bir film festivali düzenleme amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Bu konuda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bizi hiç kırmadı, yanımızda oldu. Yavaş yavaş da festivalimizi büyütmeye ve herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Umarım biz olsak da olmasak da bu festival uzun yıllar devam eder." diye konuştu.

        Açılışın ardından Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Vox Humanis Çok Sesli Korosu konser verdi. Ayrıca yönetmen, yapımcı ve senarist Eylem Kaftan bir söyleşi gerçekleştirdi.

        Açılışa katılanlar arasında Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Süleyman Hartavioğlu yer aldı.

        - Festival hakkında

        Tüm gösterimlerin ve etkinliklerin ücretsiz olduğu festival boyunca özel film gösterimleri, söyleşiler, müzik dinletileri ve özel etkinlikler düzenlenecek.

        Bu yıl ana teması "Karahantepe" olarak belirlenen festival, 23 Kasım'da sona erecek.

        Festivalde yarın tarihçi ve oyuncu Pelin Batu, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Okutan Akalın moderatörlüğünde "Sanatın Arkeolojisi" başlıklı bir söyleşi yapacak ve Murat Fıratoğlu'nun ödüllü filmi "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" izleyiciyle buluşacak.

        Festival hakkında detaylı programa "gobeklitepekultursanat.org.tr" adresinden ulaşılabilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Eyyübiyeli kadınlar aldıkları eğitimle hayallerine ulaşıyor
        Eyyübiyeli kadınlar aldıkları eğitimle hayallerine ulaşıyor
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
        Uyuşturucu ve alkolden kurtulan eski iki bağımlıdan gençlere "bu illete bul...
        Uyuşturucu ve alkolden kurtulan eski iki bağımlıdan gençlere "bu illete bul...
        Başkan Gülpınar'a yılın en şeffaf belediye başkanı ödülü
        Başkan Gülpınar'a yılın en şeffaf belediye başkanı ödülü