"4. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" başladı.

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta sanatçı İsmail Baltacı'nın "Göbeklitepe - Ben Sen Onlar" sergisi ve sanatçı Habip Diy'in "Yontulmuş Zaman" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Açılış programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, Şanlıurfa'nın artık bir film platosu haline geldiğini belirterek, son bir buçuk yıl içerisinde birçok dizi ve film çekiminin şehrin tarihi sokaklarında yapıldığını aktardı.

Ofluoğlu, bu festivalin sürdürülebilirliğini sağlamak istediklerini dile getirerek, "Yıllar boyunca artık Şanlıurfa'da kasım ayı denildiği zaman Reji Kilisesi'nde bir film festivali var, insanlar bunun için özellikle Şanlıurfa'ya gelsin ve festival turizmini canlandıralım. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

- "Festivalimizi büyütmeye ve herkese hitap etmeye çalışıyoruz"

Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Göbeklitepe Kültür Sanat Derneğini kurduktan sonra Şanlıurfa'da bir film festivali düzenleme amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Bu konuda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bizi hiç kırmadı, yanımızda oldu. Yavaş yavaş da festivalimizi büyütmeye ve herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Umarım biz olsak da olmasak da bu festival uzun yıllar devam eder." diye konuştu.

Açılışın ardından Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Vox Humanis Çok Sesli Korosu konser verdi. Ayrıca yönetmen, yapımcı ve senarist Eylem Kaftan bir söyleşi gerçekleştirdi.

Açılışa katılanlar arasında Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Süleyman Hartavioğlu yer aldı.

- Festival hakkında