        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:36 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:36
        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Karaköprü ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin emniyet müdürlüğü ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ederek kapsamlı çalışma yürüttüğü belirtildi.

        Olaylara karıştığı belirlenen 12 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yakalanan şüpheli şahıslardan suçta kullanıldığı anlaşılan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü 20 Kasım 2025 tarihinde adli mercilere sevk edilmiş, 2 kişi tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla 3 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Gözaltı süreleri devam eden 6 şüpheli ise bugün adli mercilere sevk edilecektir."

        İki grup arasında 19 Kasım'da çıkan silahlı kavgada yaralanan Ali Eskiler (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, aynı olayda yaralanan Baver Andiç (24) ise tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

