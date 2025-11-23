Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da öğretmenler kırsaldaki öğrencilere bilim ve teknoloji taşıyor

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerinde öğrenim gören öğrencilerin bilim ve teknolojiyle buluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Stembüsle Köy Yollarında Bilim Macerası" projesini hayata geçiren öğretmenler, çocukların öğrenme becerilerinin gelişmesi ve hayal dünyalarının zenginleşmesi amacıyla etkinlikler düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:48
        Şanlıurfa'da öğretmenler kırsaldaki öğrencilere bilim ve teknoloji taşıyor
        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerinde öğrenim gören öğrencilerin bilim ve teknolojiyle buluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Stembüsle Köy Yollarında Bilim Macerası" projesini hayata geçiren öğretmenler, çocukların öğrenme becerilerinin gelişmesi ve hayal dünyalarının zenginleşmesi amacıyla etkinlikler düzenliyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Şanlıurfa Stem (Fen Matematik, Mühendislik, Bilim) ve Bilim Merkezi tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Afetten Etkilenen Gençlere Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen "Stembüsle Köy Yollarında Bilim Macerası" projesi, Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GENÇSTEM Eğitim ve Araştırma Derneği ve ŞURKAV Vakfı işbirliğiyle yürütülüyor.

        Proje kapsamında kendilerine tahsis edilen minibüsle köy okullarını ziyaret eden öğretmen ve gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip, okul bahçelerinde ve sınıflarda kurdukları atölyelerde öğrencilere robotik, kodlama, fen deneyleri ve mühendislik etkinlikleri gibi çeşitli uygulamalar sunuyor.

        Öğrenciler ayrıca zeka oyunları, VR (sanal gerçeklik) gözlük uygulamaları, 3D kalem çalışmaları, 3D tasarım, astronomi ve farklı STEM modülleri ile tanışıyor. Birçok öğrencinin ilk kez karşılaştığı teknolojilerle birlikte kırsal bölgelerde bilim ve teknolojiye yönelik farkındalık artırılıyor.

        - 3 bin öğrenciye ulaşıldı

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev yapan ve aynı zamanda proje yürütücüsü olan Halil İbrahim Çetin, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Afetten Etkilenen Gençlere Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında, kırsal mahallerde eğitim gören öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Projeyi 10 aydır yürüttüklerini ve şu ana kadar 45 köye giderek 3 binin üzerinde öğrenciye ulaştıkları aktaran Çetin, yıl sonuna kadar bu rakamları daha yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Çetin, kırsalda eğitim gören öğrencilerin projeye büyük bir heyecanla katıldığını belirterek, "Çocuklar ilk kez tanıştıkları teknolojiyle bir araya gelerek bunları öğreniyor ve kullanıyor. Bu süreç onların hayal dünyalarını genişletiyor ve hedeflerine ulaşmaları için fırsatlar sunuyor. Amacımız, gençlerimizin bu teknolojilerle erken yaşta tanışmasını sağlamak ve ileride sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten bireyler olarak yetişmelerini desteklemek. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürüttüğümüz bu çalışmada, en ücra köylerdeki çocuklarımızın bile bu teknoloji ve yenilikle tanışmaları ve bu teknolojiyi üreten gençler olmalarını hedefliyoruz." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev yapan öğretmen Müslüm Çepik, "Selçuk Bayraktar'ın dediği gibi 'Bir çocuk gelsin, uçağa dokunsun' fikrinden yola çıkarak buradaki çocuklar da gelsin, VR gözlüğü denesin, elektrolabda bir çıt çıt devre yapmayı öğrensin. Bir botla algoritmayı öğrensin. Bu amaçla yola çıktık." diye konuştu.

        - VR gözlükle İstanbul'u gezdiler

        Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Yenisu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İrem Saslı, bilim ve teknoloji içeren atölyelerin okullarına gelmesinden çok büyük bir mutluluk duyduklarını, ilk defa bu teknolojik aletleri yakından görme ve deneyimleme imkanı bulduklarını söyledi.

        Öğrencilerden Ahmet Turan Kaya da ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, İstanbul'a hiç gitmediğini VR gözlük sayesinde bu şehri görme imkanına kavuştuğunu ifade etti.

        8. sınıf öğrencisi Sümeyye Al ise teknolojik aletleri ilk kez görmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

