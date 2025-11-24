Bedensel engelli öğretmen, kaleme aldığı 4 kitapla çevresindekilere örnek oluyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da bedensel engelli edebiyat öğretmeni Mehmet Ercan, kaleme aldığı 4 kitapla hem öğrencilerine hem çevresindekilere ilham oluyor.

Harran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Ercan, kısa bir süre maliyede çalıştıktan sonra öğretmenlik mesleğine adım attı.

Şu an Şanlıurfa Spor Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan 50 yaşındaki Ercan, 25 yıllık öğretmenlik hayatında "Gidenlerin Ardından", "Devran-ı Aşk", "Kırlangıcın Aşkı" ve "Piraye" eserlerini kaleme aldı. Üç kitabı yayımlanan Ercan'ın dördüncü kitabı "Piraye" ise baskı aşamasında.

Engelini eğitim aşkı, çalışma azmi ve pozitif düşüncesiyle aşan Ercan, başarı hikayesiyle çevresindekilerden takdir topluyor.

Mehmet Ercan, AA muhabirine, 6 aylıkken geçirdiği ve doktorların çözemediği bir hastalık sonucu engelli kaldığını söyledi.

Ercan, ailesinin engel durumunu kendisine yansıtmadığını, desteğini esirgemediğini belirtti.

Fiziksel engelini hiçbir zaman dert etmediğini dile getiren Ercan, şunları kaydetti:

"Asıl engel zihinde başlar. Eğer zihindeki kabukları kırarsan, engel diye bir şey yoktur. Ampute Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu. Bizim okulda engelli öğrencilerimiz bulunuyor ve bu öğrencilerimizin çok güzel dereceleri var. Demek ki isteyince birçok engel ortadan kalkıyor. Ulusal bazda roman tarzında yayımlanmış üç kitabım var, dördüncü kitabım ise şu anda matbaada, baskıda. Kişi isterse kesinlikle başarılı olur ve tüm engelleri aşar. Amaç, zihindeki engeli kaldırmaktır. Zihindeki engeli kaldırırsan engellilik diye bir şey yoktur."

- Ailesine rehberlik etti

Ercan, "Ailemizde ilk kez üniversiteyi ben kazandım. Benden sonra kardeşlerim okudu, 9 kardeşimin 7'si üniversite mezunu oldu. Ailemde yargı mensubu, hakim, müdür ve öğretmenler var, onlara da rehberlik ettim." dedi.

Kelimelerle oynamayı çok sevdiğini anlatan Ercan, "Rakamları çok sevmedim, daima kelimelerle oynamayı sevdim. O yüzden yazar olmayı tercih ettim. Duygusal şiirler yazdım. Aynı zamanda üç tiyatro oyunu yazdım ve yönettim. Roman yazmaya devam ediyorum. İnsanların ruhuna dokunmaya devam ediyorum." diye konuştu.