        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 00:07 Güncelleme: 26.11.2025 - 00:07
        Ahmet Kayar (25) yönetimindeki 63 AGM 698 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 10. kilometresinde S.Ö. idaresindeki 63 PS 758 plakalı traktöre bağlı römorka çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Kayar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Traktör sürücüsü S.Ö. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

