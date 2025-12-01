Şanlıurfa'nın güzelliklerini 30 yıldır deklanşöre basarak ölümsüzleştiriyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da yaşayan 51 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Yasin Küçük, 30 yıldır çektiği binlerce fotoğrafla kentin doğal yaşamını, tarihi mekanlarını ve değişimini kayıt altına alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde memur olarak görev yapan Küçük, lise yıllarında hobi olarak başladığı fotoğrafçılığı zamanla profesyonel bir tutkuya dönüştürdü.

Boş zamanlarını Şanlıurfa'nın sokaklarını ve tarihi alanlarını gezerek geçiren Küçük, bugüne kadar çektiği binlerce fotoğrafı arşivledi. Küçük, ayrıca 1880'lerden 1990'lara kadar farklı fotoğrafçılar tarafından çekilmiş binlerce fotoğrafı da titizlikle koruyor.

Çeşitli zamanlarda kentin tarihini yansıtan fotoğraflarla sergiler açan Küçük, kentin görsel hafızasının gelecek nesillere ulaşmasına katkı sağlıyor.

Küçük, AA muhabirine, Elazığ'da lise okuduğu okulda Şanlıurfa'yla ilgili açtığı fotoğraf sergisinin kendisi için ilk kıvılcım olduğunu söyledi.

Fotoğrafın hem bir hobi hem de bir nefes alma alanı olduğunu belirten Küçük, "Profesyonel olarak 2007 yılında fotoğraf çekmeye başladım. O günden bu yana gerek Şanlıurfa'nın gerekse yurt dışı fotoğraflarım oldu. Bugün sayısı 500 binin üzerinde, kendi çektiğim fotoğraflardan oluşan bir arşivim var." dedi.

Şanlıurfa'da ciddi bir fotoğraf birikiminin olduğunu ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da genel olarak mekan ve insan üzerine birçok fotoğraf çektik. Değişim ve dönüşümü çoğunlukla gösterdik. Bizim yaklaşık 30 yıllık Şanlıurfa'da ciddi bir fotoğraf birikimimiz var. 30 yıl önce insan sayısı daha azdı. Birçok mekan değişti, dönüştü. Şehrin birçok insanı vefat etti. Hem insan anlamında hem mekan anlamında, somut olmayan kültürel miras konusunda birçok fotoğraf çektik. Bugün fotoğraflarımıza baktığımız zaman bile "dün bu vardı, bugün yıkıldı, yok oldu" diyebiliyoruz. Geçmişte birçok insan, dedesini, annesini, babasını bizim çektiğimiz fotoğraflarda ve sergilerde görüyor. İşte bu da bir belge, şehrin kaybolan yüzü anlamında önemli."