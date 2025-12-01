Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 501 gram sentetik uyuşturucu, 180 hap ile 60 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
