        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 19:08 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:08
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 501 gram sentetik uyuşturucu, 180 hap ile 60 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

