Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 501 gram sentetik uyuşturucu, 180 hap ile 60 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

