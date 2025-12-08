Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 18:28 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Viranşehir, Akçakale ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 4 av tüfeği, 3 tabanca, 6 şarjör ile 912 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        İstanbullu gönüllülerden Şanlıurfa'daki çocuklara hediye bot ve mont
        İstanbullu gönüllülerden Şanlıurfa'daki çocuklara hediye bot ve mont
        Siverek'te köy okulu öğrencilerine ağaç sevgisi ve çevre bilinci eğitimi
        Siverek'te köy okulu öğrencilerine ağaç sevgisi ve çevre bilinci eğitimi
        Şanlıurfa'da aynı gün iki iş yerine silahlı saldırı kamerada
        Şanlıurfa'da aynı gün iki iş yerine silahlı saldırı kamerada
        Şanlıurfa'da düğün sonrası silahlı kavga: 4 yaralı
        Şanlıurfa'da düğün sonrası silahlı kavga: 4 yaralı