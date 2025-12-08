Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ekipler, Viranşehir, Akçakale ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 4 av tüfeği, 3 tabanca, 6 şarjör ile 912 fişek ele geçirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

