Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Faysal Naif idaresindeki 01 AGY 113 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolunun 15. kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında lastiği patladı.
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yolcu İbrahim Naif, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
