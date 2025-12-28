Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 43 bin paket sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 43 bin paket sigara ve 1440 elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.
Çalışmalar sonucunda Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 43 bin paket sigara ve 1440 elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Paylaşılan görüntüde, polis ekiplerinin aracı takip ederek durdurması ve yapılan aramada eşyaların arasına gizlenmiş sigara paketlerinin çıkartılması yer alıyor.
