Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce silahla tehdit ve kasten öldürme suçlarından hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Eyyübiye ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde saklandığı yerde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
