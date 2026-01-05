Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:37 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:37
        Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerce silahla tehdit ve kasten öldürme suçlarından hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Eyyübiye ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde saklandığı yerde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

