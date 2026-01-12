Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da baba ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baba ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da baba ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baba ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi.

        Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan baba Bilal ve kızı Berfin Rüzgar, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince baba ve kızı Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalesinin ardından durumu ağır olan Berfin Rüzgar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Babanın ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sel ve su baskınlarına karşı koordinasyon toplantısı yapıldı
        Şanlıurfa'da sel ve su baskınlarına karşı koordinasyon toplantısı yapıldı
        Şanlıurfa'da şoförler odası seçiminde kavga; 1'i polis, 14 yaralı (2)
        Şanlıurfa'da şoförler odası seçiminde kavga; 1'i polis, 14 yaralı (2)
        Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde çıkan kavga...
        Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde çıkan kavga...
        Şanlıurfa'da şoförler odası seçiminde kavga; 6 yaralı
        Şanlıurfa'da şoförler odası seçiminde kavga; 6 yaralı
        Evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ölen nine ve 2 torunu top...
        Evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ölen nine ve 2 torunu top...
        Şanlıurfa'daki tüp patlamasında hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi
        Şanlıurfa'daki tüp patlamasında hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi