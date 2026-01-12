Şanlıurfa'da baba ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi

Buradaki müdahalesinin ardından durumu ağır olan Berfin Rüzgar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Babanın ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince baba ve kızı Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan baba Bilal ve kızı Berfin Rüzgar, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

