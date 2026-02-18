Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 70 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonu kapsamında 70 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:05 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:05
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonu kapsamında 70 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı 16 bin 840 paket sigara, 13 litre alkol, 174 kilogram çay, 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 70 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

