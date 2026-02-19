Canlı
        Şanlıurfa'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 1 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Giriş: 19.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:32
        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kırsal Meteler Mahallesi'nde C.T'nin kullandığı 63 LF 038 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Mehmet Çemberlitaş (31), elindeki ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Çemberlitaş, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

