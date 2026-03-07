Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak eve girmeye çalışan 3 kişi tutuklandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir daireye girmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:24
        Şanlıurfa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak eve girmeye çalışan 3 kişi tutuklandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir daireye girmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Eyüpkent Mahallesi'nde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir daireye girmeye çalışan ancak başarılı olamayınca kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, olayda kullanılan 2 tabanca, muşta, 3 kamuflaj pantolon, 3 kamuflaj tişört ve 2 kar maskesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birinin ise işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

