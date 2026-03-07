Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere bisiklet verildi

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sınavda dereceye giren 10 öğrenciye bisiklet verildi.



Şubeden yapılan açıklamaya göre, Rabve Vakfı'nın sponsorluğunda düzenlenen "Sağlıklı seçimler sağlıklı hayat" projesi kapsamında 30 lisedeki 5 bin 500 öğrencinin katılımıyla düzenlenen sınavda dereceye giren 10 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri dağıtıldı.



Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak ile İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.



Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, sınava katılımlarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür ederek, dereceye giren öğrencileri kutladı.

