Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere bisiklet verildi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sınavda dereceye giren 10 öğrenciye bisiklet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere bisiklet verildi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sınavda dereceye giren 10 öğrenciye bisiklet verildi.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Rabve Vakfı'nın sponsorluğunda düzenlenen "Sağlıklı seçimler sağlıklı hayat" projesi kapsamında 30 lisedeki 5 bin 500 öğrencinin katılımıyla düzenlenen sınavda dereceye giren 10 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri dağıtıldı.

        Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak ile İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

        Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, sınava katılımlarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür ederek, dereceye giren öğrencileri kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir

        Benzer Haberler

        Eyyübiye'de yol ve parklar yenileniyor
        Eyyübiye'de yol ve parklar yenileniyor
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 20 bin çınarlık yeşil hamle
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 20 bin çınarlık yeşil hamle
        Şanlıurfa'da İran'a yönelik saldırıya tepki
        Şanlıurfa'da İran'a yönelik saldırıya tepki
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 63 şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 63 şahıs yakalandı