        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

