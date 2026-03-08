TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da vefa iftarında konuştu:

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bugün Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk, hak ve adalet anlamını yitirmiştir, insanlar yok olmuş, insanlık insanlığından utanır hale gelmiştir. Tek hak yumruk, zorbalık, güç olmuştur." dedi.



Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, vefanın geçmişe duyulan minnettarlığın, geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğunu söyledi.



Mazlum coğrafyalardaki Müslümanların da huzur içerisinde iftar etmelerini arzuladıklarını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:



"Bugün biz burada huzur, sükun, barış içerisinde iftar ediyoruz ama İran'da, Gazze'de, dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar huzur ve güven içerisinde ramazanlarını idrak edemiyorlar. Gönlümüz arz ediyor ki oralarda savaş dursun, kan dursun, barış gelsin, insanlar huzur ve güven içinde ibadetlerini yapsınlar. Bugün Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk, hak ve adalet anlamını yitirmiştir, insanlar yok olmuş, insanlık insanlığından utanır hale gelmiştir. Tek hak yumruk, zorbalık, güç olmuştur. Artık bu dünya düzeninin değişmesi, 'Dünya beşten büyüktür' diyen Cumhurbaşkanımızın dediği gibi beşten büyük olan bütün devletlerin eşit egemenliğini tanıyan hak, hukuk, adalet, vicdan, merhamet her şeyden önce insanlık üzere kurulu yeni bir düzene ihtiyaç vardır."



İftara katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Şanlıurfa'da parti üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğin artırılması gerektiğini ifade eden Yayman, teşkilat üyelerinden daha fazla çalışmalarını istedi.



