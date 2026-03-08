TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da konuştu:

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin, "Türkiye'de kadın hakları konusunda en büyük adımı Gazi Mustafa Kemal Atatürk atmıştır. Allah razı olsun ama ikinci en büyük adımı hiç tartışmasız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetleri parlamento çoğunluğuyla atmıştır." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.



Bozdağ, buradaki konuşmasında, İslam tarihinin başından itibaren kadınların her zaman kutsal olarak kabul edildiğini söyledi.



Bozdağ, AK Parti iktidarı döneminde kadınlara yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



Kadınların hak ettiği değerin AK Parti döneminde katlanarak artmaya devam ettiğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:



*Kadınlarımızı aşağılayan, kadınlarımızı kendi içinde ayıran, onların hatta nasıl birileri öldürürse cezayı daha az alacağını, yolunu, yöntemini gösteren ceza kanunlarımız, ceza maddelerimiz oldu da oldu, çok net, samimi söylüyorum.Türkiye'de kadın hakları konusunda en büyük adımı Gazi Mustafa Kemal Atatürk atmıştır. Allah razı olsun ama ikinci en büyük adımı hiç tartışmasız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetleri parlamento çoğunluğuyla atmıştır."



Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da partisinin kurulduğu günden itibaren kadınlara büyük değer verdiğini dile getirdi.



Kadınların temsil gücünü her alanda artırdıklarını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:



"Bugün kadınlarımız başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda çok büyük sıkıntılar çekmektedir. Biz Müslümanlar olarak cennet, anaların ayağı altında diyen bir medeniyetin, bir kültürün parçasıyız. İşte Şanlıurfa'da peygamberler şehri olarak kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olarak tarihin başladığı bir şehir olarak kadın hareketini her zaman önemsemiş ve gerekli hamleleri yapmıştır."



Bozdağ ve Yayman, etkinliğin ardından programa katılan kadınlara çiçek hediye etti.

