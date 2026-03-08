AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Şanlıurfa'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırmasıyla beraber Türkiye'deki birlik beraberlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşayıp görüyoruz." dedi.



Yayman, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Terörsüz Türkiye meselesinin öneminin herkes tarafından anlaşıldığını aktaran Yayman, şunları kaydetti:



"İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırmasıyla beraber Türkiye'deki birlik beraberlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşayıp görüyoruz. 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu bir ortamda AK Partili olan, AK Partili olmayan, Cumhurbaşkanı'mızı seven, Cumhurbaşkanı'mıza oy vermeyen herkes iyi ki 'Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var. İyi ki Türkiye emin ellerde, iyi ki Türkiye'nin kaptan köşkünde dünyanın lideri dünyanın en tecrübeli genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan vardır.' İşte biz de yıllardır hep bunu söylüyorduk. Şanlıurfalılar da bu kanaattedir. 81 vilayetimizde 86 milyon da bu kanaattedir. İnşallah bizde ilk yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız. Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bir ortamda Türk milletinin, milletimizin 86 milyonun Cumhurbaşkanı'mıza ihtiyacı var. Gerçekten Türkiye'yi sahili selamete çıkartacak, Türkiye'yi bu ateş çemberinden çıkarabilecek tek kişi Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."



Yayman, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha fazla ihtiyacı olduğunu ifade etti.



Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Yayman, şunları kaydetti:



"Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Bir millet projesidir. Burada bir al ver süreci yoktur. Burada devletimizi, milletimizi tarihin önünde ayıplı hale getirecek hiçbir eylem ve söz bulunmamaktadır. İnşallah 21. asrı Türkiye'nin 100 yılı yapmak için ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını Türkiye yüzyılı yapmak için çalışmalarımız devam etmektedir. İşte bir taraftan Cumhur İttifakı var, AK Parti var, Milliyetçi Hareket Partisi var, diğer tarafta da milletiyle kavgalı, tarihiyle kavgalı, inancıyla kavgalı, devletiyle kavgalı bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Hiçbir kimseyle kavga etmediklerinde kendi gölgeleriyle kavga ediyorlar. Dolayısıyla milletin umudu AK Parti'dir. Milletin geleceği Cumhur İttifakındadır. AK Parti'nin rakibi Cumhuriyet Halk Partisi değildir. AK Parti'nin rakibi yine kendisidir ve inşallah biz de bu bilinçle, bu şuurla bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkan yapmak, Cumhur İttifakı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden birinci hale getirmek için çalışmalarımızı devam edeceğiz."​​​​​​​

