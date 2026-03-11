Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye, Akçakale ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye, Akçakale ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 tabanca, av tüfeği, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.