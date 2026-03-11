Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye, Akçakale ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 tabanca, av tüfeği, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

