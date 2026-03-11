Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye, Akçakale ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:26
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye, Akçakale ve Siverek ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 tabanca, av tüfeği, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

