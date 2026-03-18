Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyen Abdullah Kürşat Y. (30) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Kürşat Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
