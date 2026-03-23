        Şanlıurfa'da boş kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yol çalışması kapsamında açılan 8 metre derinliğindeki kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Abdulrezzak Oso (40) yönetimindeki 63 MD 0481 plakalı otomobil, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol çalışması kapsamında açılan 8 metre derinliğindeki boş kanala düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan Ali Gale (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Ağır yaralanan sürücü Oso ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gale'nin cenazesi ise ekiplerin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

