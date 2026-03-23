Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden şebeke suyu açıklaması:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yağışların ardından şebeke suyuna karışım endişeleri oluştuğunu ancak şebeke sularının güvenle içilebileceğini bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte son günlerde sağanak yağışın etkili olduğu hatırlatıldı.



Şebeke sularında problem olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz genelinde meydana gelen yağışlardan dolayı halkımızın içme sularına karışım olabileceğine dair endişelerinin oluşması üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. İçme suyu arıtma tesislerimiz 7/24 aktif durumda olup, sürekli olarak su kalite takipleri akredite laboratuvarımız tarafından yapılmakta ve bu anlamda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli olarak denetimler yapılmaktadır. Güvenle şebeke sularının içilebileceği hususunu halkımızın bilgilerine sunarız."

