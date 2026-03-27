Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Mevlüt Özdemir (21) idaresindeki 18 LC 777 plakalı otomobil, Üçkuyu Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet (52), Sinan (21), Şirin (55) ve Mehmet Özdemir (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Şirin Özdemir, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

