Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tuzakla keklik avlayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yasak yöntemlerle keklik avlandığını tespit etti. Ekiplerce belirlenen şüpheli kişilere ait araçta yapılan aramada, 6 canlı keklik ile 6 keklik yakalama tuzağı ele geçirildi. Ele geçirilen 6 keklik ile malzemeler Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

