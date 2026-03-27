Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da yılın ilk üç ayında yağışlar yıllık ortalamayı aştı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte yılın ilk üç ayında etkili olan yağışların, yıllık ortalama seviyenin üzerine çıktığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayından bu yana il genelinde yoğun yağışların görüldüğünü belirtti.

        Kentin yıllık yağış ortalamasına 26 Mart itibarıyla ulaşıldığını belirten Vali Şıldak, şunları kaydetti:

        "İlimiz genelinde ocak ayından bu yana yoğun olarak gerçekleşen yağışlar sonucunda yıllık ortalama yağış miktarının üzerine çıkıldı. Bir başka ifadeyle, Şanlıurfa ortalama olarak bir yıllık dönemde aldığı yağış miktarını bu yıl ilk üç aylık döneminde almış oldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yıllık ortalama 460 kilogram yağış alan Şanlıurfa, 26 Mart Perşembe günü itibarıyla bu rakamı aşmış bulunuyor. Yağışların toprağımıza ve ürünlerimize bereket getirmesini diliyorum"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Benzer Haberler

        DEPSAŞ Enerji, ikinci yarıdan umutlu
        Şanlıurfa'da kaçak sigara ve telefon ele geçirildi
        Şanlıurfalı engelli basketbolcu iki takımla Süper Lig sevinci yaşadı
        Birecik'te selin yaraları sarılıyor
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu
        Uçurumdan düşen köpek 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
