Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaikler ele geçirildi

Şanlıurfa’da 'tarihi eser kaçakçıları'na yönelik yapılan operasyonda mozaik taşlardan örülmüş hayvan figürü ile Roma yazılı mozaikler bulundu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, merkez Haliliye ilçesinde H.Ş. isimli şahsın evinin bahçesinde tarihi eserleri sakladığına yönelik ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, evin bahçesinde mozaik taşlardan örülmüş hayvan figürü ve Roma yazılı mozaikler buldu. Şanlıurfa İl Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede mozaiklerin yaklaşık bin 500 ve 2 bin yıl öncesi Roma Dönemi’ne ait olduğu tespit edildi. Tarihi mozaikler müze müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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