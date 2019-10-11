Sınıra tank ve komando sevkiyatı

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Barış Pınarı Harekatı için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına tank ve komandolar sevk edildi.



Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine ulaştı. Askeri araçlar ve komandolar, Barış Pınarı Harekatı için ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacak.

ŞANLIURFA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

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