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Eyyübiye’nin 2020 yılı hizmet projeleri görüşüldü

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün başlatmış olduğu 2020 Hizmet Planlama Koordinasyon Toplantısı bu kez Eyyübiye' ilçesi için yapıldı.

Eyyübiye’nin 2020 yılı hizmet projeleri görüşüldü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün başlatmış olduğu 2020 Hizmet Planlama Koordinasyon Toplantısı bu kez Eyyübiye’ ilçesi için yapıldı.
Çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye İlçesinin 2020 Hizmet Planlama Koordinasyon Toplantısına başkanlık yaptı.
Eyyübiye İlçesindeki Kitap Otağında gerçekleşen toplantıya Başkan Beyazgül’ün yanı sıra AK Parti Milletvekili Dr. Halil Özcan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve Bozova Belediyesi üst yönetimi ile birim amirleri katıldı.
Eyyübiye’nin ihtiyaçlarını ve yapılması gerekenler tespit ediliyor
Toplantıda birlik ve beraberliğe vurgu yapan Beyazgül, “Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantının konsepti belli, her iki taraf meclis üyelerimiz, birim amirlerimiz ve bizim tarafta büyükşehirde ve her iki tarafta ki birim görevlileri karşılıklı bir araya geliyoruz. Neticede burada Eyyübiye’yi masaya yatırmış olacağız. Çalışmalarımızın bir ayağı Eyyübiye, bir ayağı Büyükşehir olmakla birlikte bir ayağı da Milletvekillerimiz. Çünkü burada yaptığımız toplantılarda bu çıkıyor; bir kısım işlerimizin de Ankara’da takip edilmesi gerektiğini görüyoruz. İstişare ediyoruz veya burada işbirliği içerisinde çalışmamızı gerektiren konularla ortaya çıkabiliyor. Bu bakımdan milletvekilimize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eyyübiye’ye ilişkin fen işleri, ulaşım, kırsal, proje, hangi anlamda ne varsa burada karşılıklı konuşacağız. Eşleştirme yapacağız ve kararlarımızı alacağız. Sonra bunları bir kitapçık haline getireceğiz. Kitapçık haline getirdiğimiz, Eyyübiye’nin bugünkü çalışmasının bir suretini Eyyübiye Belediyemize bir tanesi de bizde kalacak. Ancak 13 ilçemizde birimlere ilişkin olarak ortaya çıkan, mesela Kırsal Daire Başkanlığımızın 13 ilçesini yine ayrı kitapçık yapacağız ve kırsala göndereceğiz. Fen işlerini ayrı bir kitapçık yapacağız fen işlerine göndereceğiz ve böylelikle her bir birimde neyi takip edip etmeyeceğini anlayacak. Konularda aklın yolu bir, iyi bir çalışma doğru bir sonuca çıkarılıyor ve neticede her birimizin hem fikir olduğu konular ortaya çıkmış oluyor. Şimdi Eyyübiye’mize baktığımız zaman uzun süredir Eyyübiye sıkıntılar içerisinde tapu meselelerine el attık ama ilk defa Eyyübiye’de 150 dönümlük bir yer millet bahçesi olarak ilan edildi. Bu bizim gerek vekillerimizle, gerek belediye başkanlarımızla, bürokrasilerimizle hem fikir olmamız sayesinde çıktık ve Eyyübiye’nin buna ihtiyacı var. Biz şuanda park yapmak için konutları yıkıp kamulaştırıyoruz park yapıyoruz. Yani memleketin artık parka ihtiyacı var, yaşam alanına ihtiyacı var. Çocuklarımızın oyun alanlarına ihtiyaçları var ve yaşlılarımızın bir ağaç altında oturmaya ihtiyacı var ve nihayetinde şehri dönüştürüyoruz. Şehri geliştiriyoruz, yaşanan bir şehir için el birliği içerisinde elimizden geleni yapıyoruz. Elbette ki herkesin bu birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Konu Şanlıurfa olunca konu şehrimiz olunca, konu şehrimizin gelişmesi olunca burada birlik ve beraberlik başka akla hiç bir şey gelmez. Ben toplantımızın bir defa daha verimli olmasını diliyorum” dedi.
Şanlıurfa, hep birlikte hareket ediyor
Koordinasyon toplantılarının Şanlıurfa’ya yararlı olacağını söyleyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan ise “Öncelikle ben Büyükşehir Belediye Başkanıma bu konseptinden dolayı, bütün ilçelerde yapmış olduğu koordinasyon toplantısından dolayı kendisine şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten takdir edilen bir davranış bu çünkü geçmişte hepimiz büyükşehir belediye başkanlığının özellikle büyükşehir yasasından sonra ilçe Belediye Başkanlarını ve Büyükşehir Belediye Başkanını bir türlü bir araya getiremedik. Sahaya gittiğiniz zaman kimin işi Büyükşehir’in mi yoksa ilçe belediye başkanının işimi hem vatandaşa hem biz siyasiler daha kavramış değiliz. Biz aynı davanın adamıyız. Bütün sorunlar, işler hepimizin. Gerek Büyükşehir’in, gerek ilçe belediyelerin ve bütün siyasilerin sahada bir birimizin desteklememiz ve savunmamız lazım. Evet bu Büyükşehir’indir benim değildir veya bu ilçenindir deyip topu başkasına atmak hem vatandaşı hem bizleri her zaman belirsizliğe sürüklemiştir. Ben tekrar Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Eyyübiye İlçe Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum bu toplantıyı düzenledikleri için. Ben, hem Büyükşehir Belediyesinin bütün daire başkanları, birim amirleri , her kademesinden gerek ise Eyyübiye Belediyesinin bir arada olmalarından dolayı mutluluk duyuyorum. Tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise bu toplantıdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.
Toplantı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yaptığı sunum ve 2020 yılına dair yapılması planlanan projelerin görüşülmesi ile devam etti.

ŞANLIURFA

07 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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